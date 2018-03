Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Il primo incontro a Ventimiglia sarà martedì 13 marzo dalle ore 15 alle ore 17 presso CARITAS INTEMELIA – Via S. Secondo, 20 – Ventimiglia

La proposta si inserisce nell’ambito delle iniziative della Quaresima della Diocesi che ha come tema: “La mia casa è fondata sulla roccia”.

La Caritas diocesana di Ventimiglia-Sanremo, in collaborazione con l’Associazione Centro Ascolto Caritas Sanremo e con l’Organizzazione di Volontariato Caritas Intemelia, organizza 4 incontri a Sanremo e 4 a Ventimiglia di preparazione al servizio con la Caritas.

Caritas diocesana| Una serie di incontri per promuovere le attività della Caritas