In occasione della gara di Serie A, Genoa-Milan, due folte delegazioni dei settori giovanili del U.S Dolceacqua e del U.S. Camporosso (Scuole Calcio affiliate al Genoa Future Football) ,sono state gentilmente ospitate dal Genoa Cfc allo Stadio L.Ferraris di Genova Marassi. I giovani calciatori delle due società ponentine, hanno potuto così conoscere e vivere da vicino l’ambiente e l’atmosfera emozionante della serie A. Un sentito ringraziamento va alla Società Genoa Cfc nella persona di Emanuele Crespi (Responsabile del progetto Genoa Future Football) da parte dei vertici delle Società, U.S. Camporosso e dell’U.S. Dolceacqua.