L’ON Flavio Di Muro nel suo discorso ha sottolineato la sua disponibilità alla presenza sul territorio e per il territorio della nostra provincia

Ventimiglia| Si è tenuta nella splendida cornice di Villa EVA a Latte la festa post elettorale della Lega. Una festa in particolare del neo eletto deputato Ventimigliese Flavio Di Muro che ha fatto gli onori di casa. Presenti oltre a Sonia Viale Vicepresidente della Regione Liguria molti sindaci e amministratori locali oltre che ai numerosi simpatizzanti e militanti di Lega e Centrodestra.