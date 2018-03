L’assessore alla Protezione Civile della Liguria, Giacomo Giampedrone, ha preso sul serio la scelta di un sito meteo specializzato di pubblicare un post in cui parlava di “allerta rossa” sulla Liguria e intende passare alle vie legali. “Sulla vita delle persone e sulle allerte meteo, che sono di competenza regionale, è vietato scherzare in particolare in Liguria. Ci muoveremo legalmente per tutelare i cittadini e il nostro lavoro contro chi fa del terrorismo sul meteo – dice Giampedrone – Questi siti possono solo fare previsioni meteo e non possono usare una terminologia propria della Protezione Civile”.