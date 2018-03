Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Anche quest’anno Isolabona partecipa, per la quinta volta consecutiva, alla manifestazione “SanremoInFiore”, la cui tradizione affonda le proprie radici nel carnevale dei fiori di Sanremo, nato nella Belle Epoque, con un carro dedicato alla vela e canottaggio.

Sanremo in Fiore| Isolabona protagonista anche quest’anno