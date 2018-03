E’ stato definito il calendario della prima parte della stagione 2018 della Serie C1 di pallapugno. Dieci le formazioni al via del campionato, che inizierà nel week-end del 21 e 22 aprile: 18 i turni della regular-season, che si concluderà giovedì 9 agosto.

La prima fase sarà a girone unico con gare di andata e ritorno. Nella seconda parte, le prime otto formazioni accederanno ai quarti di finale con gare di andata, ritorno ed eventuale spareggio. Le ultime due retrocederanno in Serie C2. Due le promozioni in Serie B.

Coppa Italia: le prime quattro classificate al termine del girone d’andata saranno ammesse alle semifinali. La finale andrà in scena domenica 26 agosto nello sferisterio di Andora.