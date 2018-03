Una frana di grosse dimensioni si è staccata lungo la via Aurelia a Capo Mele, nel Comune di Laigueglia, in provincia di Savona. La frana si è staccata all’altezza della chiesa della Madonna delle Penne, riversandosi sulla carreggiata all’imboccatura di una galleria. La viabilità della zona è stata interrotta in entrambi i sensi di marcia.