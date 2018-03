Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Un giovanissimo e combattivo Bvc Sanremo ha perso con onore l’anticipo casalingo di giovedì sera con il Loano Garassini, giocando una buona pallacanestro per tutti i 40 minuti. Da segnalare i 28 punti realizzati da Davide Tacconi. L’allenatore/giocatore Alessandro Deda commenta: “Eravamo ancora più giovani del solito, ma non abbiamo sfigurato. Complimenti quindi a tutti i giocatori, senior e junior”.

