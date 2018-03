Questa sera nel torneo Atp di tennis di Indian Wells in California, il tennista armese Fabio Fognini, numero 19 del ranking mondiale, reduce dal successo del torneo di San Paolo in Brasile, nel secondo turno dovrà vedersela con il francese Jeremy Chardy, numero 100 Atp. Fognini, testa di serie numero 16 del torneo, si è imposto in tutte e quattro le sfide precedenti con Chardy.