L’8 marzo alle ore 9,30 si è tenuta nella sede di Auser Filo d’Argento in Salita Frati Minimi 3 ad Imperia Oneglia, alla presenza del funzionario comunale Vittorio Panizza, l’estrazione della lotteria promossa da Auser Filo d’Argento per l’acquisto di un nuovo pulmino che è già in attività. La Presidenza ringrazia ancora i Volontari e i sottoscrittori che hanno reso possibile il sogno.

Estrazione della Lotteria

ADOTTA IL PULMINO

8 marzo 2018

Elenco numeri vincenti

1° Premio n°. 3208

2° Premio n°. 3564

3° Premio n° 2166

4° Premio n. 2128

5° Premio n°. 2826

6° Premio n°. 1609

7° Premio n°. 4451

8° Premio n°. 4504

9° Premio n°. 4091

10° Premio n° 4318

11° Premio n°. 4593

12° Premio n°. 2687

13° Premio n°. 1170

14° Premio n°. 1848

15° Premio n°. 4882