Ventimiglia| Taglio del nastro per il percorso fitness realizzato ai giardini Reggio grazie al Bilancio Partecipativo. Progetto presentato da Alessandro Ghirri e Federico Aime che ha portato anche alla realizzazione di una stazione di Bookcrossing.