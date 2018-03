Una donna di 24 anni di Genova è stata arrestata dalla Polizia per furto di energia elettrica. Per l’accusa, ha manomesso i sigilli sul contatore della casa in cui è andata a vivere e per tre anni ha usato la corrente senza pagarla per circa 3 mila euro. La fornitura elettrica dell’appartamento risultava cessata nel 2015, quando la precedente inquilina era morta. L’ente fornitore di energia ha inviato i propri tecnici per ritirare il contatore manomesso richiedendo l’ausilio della Polizia.