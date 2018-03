Continua a pieno ritmo il cammino delle squadre e dei campionati giovanili dell’Imperia Calcio. Nel fine settimana le categorie esordienti e pulcini e primi calci neroazzuri scenderanno in campo per la sesta giornata dei rispettivi campionati. La leva Esordienti 2005 a 11 del trio Dalocchio-Casella-Caprera, avrà il turno casalingo contro il Don Bosco Valle Intemelia, sabato 10 marzo alle ore 18 al campo Piani di Imperia, mentre la squadra Esordienti 2006 a 9 guidata da mister Monterosso incontrerà i pari età dell’Ospedaletti calcio,sempre sabato 10 alle 15,00 al campo Salvo Piani di Imperia. La squadra guidata dal mister Luciano Buonomo, giocherà domenica 11 alle ore 09.00, sempre al Salvo, contro i cugini della Riviera dei Fiori. Per quanto riguarda le altre tre squadre, categoria Pulcini leva 2007, iniziera i giochi la squadra guidata dal mister Palazzeschi, impegnata nell’anticipo di sabato 10 marzo alle ore 10 sul sintetico di Piani di Poma di Sanremo, contro l’Unione Sanremo, mentre le altre due squadre daranno vita al primo derby cittadino tra le due squadre guidate dai mister Ghiliazza – Novembrino, per la squadra che si allena a Pontedassio e Vacca – Valle per la squadra che si allena al Salvo Piani di Imperia, domenica 11 alle ore 10, sul sintetico di Pontedassio. La leva Pulcini 2008 di mister Iapicchino osserverà un turno di riposo; la squadra dei mister Meda e Giannattasio,Pulcini 2009,sarà protagonista di un altro derby cittadino, contro i ragazzi della Riviera dei Fiori, domenica 11 alle ore 11, campo Salvo Piani . La leva Primi calci 2010, del tandem De Pierro – Cavarero inizierà il proprio campionato contro i cugini del Golfodianese, la partita sarà anticipata a venerdi 9 marzo alle ore 17.30 sempre al Salvo Piani di Imperia. Venerdì pomeriggio gli allenamenti delle squadre nerazzurre saranno seguiti da allenatori della Sampdoria, nell’ottica dell’apertura del centro tecnico Sampdoria a Imperia.