Nella foto il numero di telefono da chiamare in caso di avvistamento

Nizza| È scomparso lo scorso 27 Febbraio da Nizza Gerard Bastiani 65 anni alto 1,75 sofferente del morbo di Alzheimer vestito in nero con pantaloni grigi scarpe nere e piccola sacca . È stato visto alle 19.30 del 27 Febbraio a Nizza. Oggi i parenti e gli amici hanno distribuito i volantini di ricerca a Ventimiglia in occasione del mercato del Venerdi