Ventimiglia| Si allungano i tempi per la riapertura della SS1 Aurelia a La Mortola di Ventimiglia. la strada chiusa da qualche giorno per la caduta di un mssso. L’ANAS ha comunicato al comune che per riaprire alla circolazione la strada ci vorrà un mese.

Questa situazione va a danneggiare gli abitanti di Mortola e Grimaldi che sono costretti a passare dalla Francia per poter raggiungere la città di Confine e per rientrare a casa. E