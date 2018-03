Si è svolto ieri mattina a palazzo civico l’ incontro tra il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, l’Assessore al Turismo, Marco Sarlo, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale del Casinò di Sanremo. Al centro della riunione, inserita a calendario nelle scorse settimane, il programma congiunto degli eventi Comune-Casinò, teso ad ottimizzare strategie, date e campagne promozionali. Nel corso della riunione si è, anche, analizzato il momento congiunturale, dei primi due mesi dell’anno, per la Casa da Gioco.

Sintetizzano il Cda e il Direttore Generale:”Ringraziamo il Sindaco Alberto Biancheri e l’Assessore al Turismo, Marco Sarlo per questo importante incontro, volto a condividere ed analizzare le opportunità di sinergia promozionale tra Comune e Casinò finalizzate a promuovere la città, l’afflusso turistico verso il territorio, e di conseguenza, il Casinò. Il mese di febbraio, ad esclusione della settimana festivaliera, ha visto contrarsi gli ingressi e la valuta cambiata, con un impatto negativo sugli introiti, sia nelle sale dei giochi lavorati che nel settore slot. Consequenziale a questo andamento, è prevista l’attuazione di iniziative per le diverse tipologie di giochi funzionali alle strategie già previste dalla Casino Spa. Per il settore dei Giochi “Tradizionali”, dove il rapporto con i visitatori è maggiormente consolidato, si è incentivata la politica dell’accoglienza sostenuta dagli eventi Vip del nostro esclusivo programma. I giochi americani, altresì, saranno interessati non solo dall’apertura di nuovi giochi, come il Rouge et Noir 3000 (variante del 30/40), ma anche da gare e tornei di Fair Roulette, Black Jack e Punto Banco finalizzati ad attrarre nuova clientela. Abbiamo, inoltre, riportato la nostra Poker Room, al centro dei circuiti internazionali. Per i prossimi quattro mesi sono stati programmati importanti tornei di poker, inseriti nei circuiti mondiali. Il primo, il Pokerstars Mega Stack, si giocherà dal 13 al 18 marzo, con montepremi garantito di €50.000. Importante sottolineare la imminente inaugurazione delle sale Privata e Privatissima, appena ristrutturate con la realizzazione di nuovo Bar e lounge dedicate ad una migliore accoglienza della clientela. Non mancheranno le novità anche nelle sale slot, dove in linea con le nostre strategie, i clienti potranno trovare, mese dopo mese, i modelli più innovativi, tecnologici e divertenti anche in termini di vincite. In estate saranno installate nuove macchine con innovativi giochi. Tutte queste azioni saranno, inoltre coadiuvate, da una precisa sinergia con l’amministrazione comunale per eventi cittadini volti ad attrarre flussi turistici in città e nel nostro Casinò. Guardiamo con grande interesse l’apertura di The Mall, realtà che a regime saprà attrarre sul territorio un ingente flusso di visitatori nazionali ed internazionali, presumibilmente russi, arabi e cinesi. Stiamo perciò ricalibrando la nostra offerta di gioco per soddisfare le loro migliori aspettative”,