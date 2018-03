La violenza sulle donne, sia fisica, sia psicologica è un argomento di estrema attualità, quotidianamente i mass media ci danno notizie di donne maltrattate, vittime di violenze spesso anche domestiche.

È fondamentale che le donne di tutte le età imparino a vincere le paure e affrontino il tema della difesa personale.

All'”Hotel Nyala” di Sanremo viene proposto un corso studiato appositamente per le donne che vi offrirà in dieci lezioni la possibilità di apprendere le tecniche di difesa più efficaci per far fronte a varie tipologie di aggressione.

Il corso avrà inizio mercoledì 14 marzo dalle ore 18.30 alle ore 20.00 presso la Sala “ODEON” dell’Hotel Nyala a Sanremo in Strada Solaro 134.

Questo tipo di corso nasce specificatamente per l’autodifesa delle donne, si tratta di un insieme di stili semplificati che miscelati insieme hanno dato vita a tecniche efficaci che insegnano a sfruttare la forza dell’avversario e ad usarla contro di lui.

Le motivazioni per iscriversi al corso sono molteplici, non essere più la “vittima” di aggressioni fisiche, saper gestire la paura in una eventuale situazione di pericolo, riconoscere la paura ed usarla a proprio vantaggio, imparare a gestire le pressioni sul corpo e a reagire di conseguenza.

Per partecipare agli incontri non è necessaria nessuna preparazione specifica, possono partecipare donne di tutte le età.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri telefonici 3428330071 – 3404002419