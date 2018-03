L’architetto Dario Banaudi, nato a Sanremo e cresciuto a Carpasio, di recente ha pubblicato il libro “Carpasio – Il Lungo Medioevo”. Si tratta di una nuova edizione, aggiornata ed ampliata grazie a nuove scoperte e nuovi studi, di un libro scritto circa 30 anni fa (“La memoria Ritrovata. Carpasio – Il Lungo Medioevo), dopo che Banaudi negli anni ’70 fu incaricato di progettare il piano di recupero del centro storico del paese.

“Il volume è tutto basato su documenti inediti di archivio e lunghe perlustrazioni e memorie personali – spiega Banaudi, 70 anni, che da decenni ha uno studio a Milano, dove si laureò in Architettura – Non è solo un discorso di storia locale, ma rappresenta anche un’indicazione di metodo generale. Sarebbe utile a chi usa ancora la cultura come strumento “politico” diversamente dalla prassi ormai corrente”.

Il libro è incentrato sulla storia degli uomini, delle architetture e del territorio di un piccolo paese medievale dell’entroterra, ricostruita attraverso una lunga ricerca d’Archivio. Catasti, Registri Parrocchiali e Vescovili, Atti di Vendita e Cessioni Signorili, Processi Penali, restituiscono in un linguaggio accessibile e non accademico, un racconto fatto attraverso un “processo indiziario “con illustrazioni, fotografie e disegni, la micro-storia di luoghi che non l’hanno mai avuta o l’hanno persa. In questo modo si far rivivere la memoria di un meraviglioso patrimonio storico e culturale.

A Carpasio i toponimi, le feste e il modo di coltivare sono gli stessi del Medioevo. Il paese ha ha origine longobarda. Ad esempio il luogo Cian d’Armannu indica il titolo di Arimanno, ossia il signore feudale longobardo. Il primo centro era addossato al Castello, in seguito il borgo si spostò intorno all’allora sede del potere. Nel 1500 i Savoia acquistarono Carpasio dai Conti di Ventimiglia per assicurarsi uno sbocco sul mare.

La prefazione del libro è curata da Massimo Quaini. Questo, invece, l’indice dell’opera: Le origini di Carpasio, L’epoca feudale, gli Statuti di Carpasio, Il Consignamento Ribotti, Il Sacro e Vago Giardinello, La visita Pastorale del 1585, Un processo del XVIII secolo, Un Parroco enciclopedico: il preposto Gio Girolamo Borelli, I Bandi Campestri di Carpasio del 1756, Antiche memorie nei documenti del XIX secolo.

La seconda edizione del libro di Banaudi è disponibile su Amazon, dove può essere acquistato on line a questo indirizzo:

https://www.amazon.it/Carpasio-lungo-medioevo-Banaudi-Dario/dp/B008BIB08Y

A questo indirizzo, invece, è possibile acquistare su Amazon la prima edizione del volume:

https://www.amazon.it/Lungo-Medioevo-Carpasio-memoria-ritrovata/dp/1973420309