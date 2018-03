Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Biblioteca Civica Aprosiana – Via Garibaldi, 10 Ventimiglia-Centro storico. Ingresso libero (per informazioni tel. 0184618106).

MARISE FERRO: esposizione libri e conferenza presso la Biblioteca Aprosiana di Via Garibaldi – Ventimiglia Centro storico