Ventimiglia| Nuovo capitolo nella vicenda “Scuola Media Cavour chiusa”.

Dopo l’ordinanza di chiusura dello stabile entro e non oltre il 12 marzo (Lunedì), cosa che comporta il trasferimento temporaneo di 170 alunni in altre scuole, firmata dal sindaco Enrico Ioculano, il comitato spontaneo dei genitori potrebbe rivolgersi al TAR per le loro istanze.