In accoglimento di una specifica richiesta della Confartigianato, per voce del Responsabile della zona Taggia – Sanremo Paolo Gori (nella fotografia insieme al vicesindaco Chiara Cerri), il Comune di Taggia ha disposto per le attività di acconciatura la deroga di chiusura nella giornata di Domenica 11 Marzo.

L’apertura speciale è una possibilità, e non ovviamente un obbligo, messa a disposizione delle imprese che volessero aderire. A discrezione sarà anche l’orario di apertura compreso tra le 8 e le 20.

Prossimamente si terrà una riunione per discutere ed analizzare analoghe iniziative future. L’obiettivo è quello di ampliare l’offerta a favore della clientela in giornate in cui si prevede una particolare richiesta per le attività coinvolte.