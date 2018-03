Oggi la squadra 5A del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Albenga è intervenuta alle 16.30 a Capo Borghetto al Km 610.300 sulla via Aurelia dove un’auto, per cause ancora da accertare, si è cappottata. Sul posto i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo, dopo aver estratto la donna che era alla guida. Presenti anche i sanitari con l’automedica del 118 e un’ambulanza, Polizia Stradale e Vigili Urbani.