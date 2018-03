Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

La tempestiva attività di indagine condotta dagli investigatori dell’Arma, attraverso un’attenta analisi dei filmati ricavati dai sistemi di videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali adiacenti il luogo dell’evento, ha consentito di ricostruire l’identikit del malfattore per il quale, una volta individuato, è scattato il fermo di indiziato di delitto.

La notte scorsa, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Sanremo unitamente quelli della Stazione di Arma Taggia hanno eseguito un fermo di polizia giudiziaria nei confronti S. V., serbo cl. 91, in Italia senza fissa dimora, gravato da precedenti di polizia, resosi responsabile del reato di rapina nei confronti di una dipendente delle poste di Taggia. I fatti risalgono al 5 marzo scorso, allorquando nel pomeriggio, l’uomo, a volto scoperto, aveva aggredito la vittima mentre era intenta a svolgere il proprio servizio di consegna posta a Taggia e, minacciandola con due tavole chiodate, si era impossessato del motociclo di servizio contenente, nel vano bauletto, la corrispondenza ancora da consegnare, facendo perdere le proprie tracce.