Il Casinò di Sanremo dal 9 al 15 marzo ospita la seconda edizione dell’appuntamento annuale che unisce le sale espositive del Foyer di Porta Teatro con Sanremo in Fiore. Dopo il successo dello scorso anno, con la mostra dedicata totalmente al fiore locale “colto” dagli scatti di Carolina Bonfiglio, il filo rosso del rapporto donna-natura non si spezza. Infatti, domani venerdì 9 marzo alle ore 18:00, verrà inaugurata la collettiva Astrazioni naturali. La natura come situazione dell’arte. Partecipa l’Istituto di Decorazioni Floreali di Sanremo.

In essa ritroveremo gli scatti di Carolina Bonfiglio insieme alle opere di un’altra fotografa sanremese, ormai conosciuta a livello europeo, Ambra Crespi. Il percorso di quest’anno amplia il tema verso l’analisi degli elementi naturali più in generale, rivisitati attraverso la profondità delle due giovani fotografe, in un percorso tutto al femminile, legato alle parole in versi della poetessa Effe Sòla.

Il tema principale della mostra riguarda la natura e le sue forme, dai particolari all’astrazione: la natura di fa linee e luci. Di qui la scelta del titolo.

Federica Flore, la curatrice, pone alla base della scelta espositiva una logica progettuale che considera il seguente paradigma: la natura è ambiente. Come tale si rapporta con l’essere umano tramite l’interpretazione formale e sensoriale. Ma la natura non mente, per cui attraverso la forma si può costruire un senso. Ecco qui la situazione dell’arte.



Ambra Crespi (1982)

Si laurea a Torino in Comunicazione interculturale e subito dopo si trasferisce a Cadaqués in Catalogna (Spagna). Studia fotografia per lo più da autodidatta, ma da 8 anni a questa parte non manca un continuo approfondimento multidisciplinare ed estremamente contaminato. Torna a Sanremo e dopo un anno decide di partire per Londra dove tuttora vive e lavora.

http://ambracrespi.com/



Carolina Bonfiglio (1985)

Inizia a lavorare nel negozio di fotografia di famiglia dove impara il mestiere di fotografa, sviluppando anche in pellicola. Nel 2009 si diploma in ragioneria e si iscrive al corso superiore dell’Istituto Italiano di Fotografia a Milano. Nel 2012 la fotografia è a tutti gli effetti la sua vita. Finiti gli studi, partecipa a numerosi workshops di reportage con Sara Munari, con la quale ha instaurato un ottimo rapporto, fondato sulla continua ricerca nel reportage e nella street-photography. Attualmente vive e lavora a Sanremo, attestando con i suoi lavori la piena coscienza dei propri mezzi.

https://www.behance.net/karolinabonfiglio

Effe Sòla (1985)

Debutta partecipando al suo primo concorso per racconti brevi e viene selezionata con Solido cilindro di sterco, il quale è pubblicato nella raccolta Antologia della stronza (Argolibri, Salerno). Nel frattempo è segnalata dalla rivista americana Fluster Magazine come uno tra i dieci candidati promettenti nella scrittura contemporanea italiana grazie al racconto Condizioni, dal quale poi nascerà il poemetto Ecce Homo. Pubblica in due antologie poetiche di autori vari (Pagine edizioni, Roma 2013-14), ma con Essenze a-mare (Matisklo edizioni, Mallare 2015) esordisce con un’opera poetica personale. Nel 2015 partecipa al Festival internazionale di Poesia di Genova, pubblicando nel volume dedicato a Genova (Genova canta il tuo canto, a cura di Alberto Nocerino, Zona editrice). Nel 2016, pubblica sulla rivista Bibbia d’Asfalto il poemetto Ad vitam, e, insieme a Fabio Barricalla e Mirko Servetti, nel 2015 intona i versi di Dino Campana sul palco del Casinò di Sanremo. Ultimamente ha partecipato alle Giornate Boiniane e alle Giornate Sbarbariane curata dal prof. Barricalla negli spazi della Biblioteca Civica di Sanremo.

Inaugurazione: Casinò di Sanremo, Foyer di Porta Teatro, Venerdì 9 marzo 2018 alle 18:00.

Date: 9 – 15 marzo 2018

Orari: 15:00 – 23:00 tutti i giorni

Ingresso libero