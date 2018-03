Domenica 25 febbraio si è concluso il Campionato Regionale silver ponente di ginnastica ritmica per le categorie allieve e junior 1, ginnaste dagli 8 anni ai 12 anni. E’ stato il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori a Sanremo la sede inedita per questa importante gara del calendario regionale della FederGinnastica, che nella 2ª Prova ha visto un notevole incremento di ginnaste iscritte (da 70 a 133), scese in pedana nei livelli LA/ LB /LC ed LD.

Come spesso accade, la partecipazione della Asd Ginnastica Riviera dei Fiori , oltre ad essere qualificata e numericamente ‘sostanziosa’, ha prodotto buoni risultati con vari podi e buone prestazioni di ginnaste, alcune alle prime esperienze nella sezione agonistica di ritmica. L’evento, che ha riempito gli spalti del Polo Sportivo per l’intera giornata, è stato ben organizzato dalla Riviera dei Fiori con la collaborazione della Viridis Sanremo e del Comitato Regionale FGI Liguria. Apprezzata la disponibilità dimostrata dalle varie Associazioni che utilizzato i campi del mercato che li hanno resi disponibili per svolgere queste prime gare ‘ufficiali’ del calendario regionale FGI.

Questi i nostri ginnasti scesi in pedana sotto la guida dei Tecnici Daniela Breggion, Monia Stabile, Erika Carminati, Lorenza Frascarelli e Vittoria Arieta con la gradita collaborazione di tante ginnaste ‘grandi’ che hanno collaborato per la buona riuscita di tutte le fasi organizzative di questa complessa tipologia di gare.

Questi i risultati ottenuti dalle ginnaste della Asd Ginnastica Riviera dei Fiori. Nel Livello LC allieve 1 buoni punteggi e gradino più alto del podio per Eleonora Oggero, , nelle Allieve 3 bronzo per Giorgia Valastro, allieve 4 argento per Aurora Nocerini e junior 1 altro oro per Giulia Carrera. Per il livello LB bene Arianna Ramella , bronzo nelle allieve 3 e Federica Liverini 7ª nelle allieve 4.

Passando al livello LA, quello con più ginnaste iscritte, molte all’esordio in una gara del settore agonistico, nelle allieve 1(le più giovani in gara) 7ª Sofia Alagna , 8ª Matilde Marsiglia, 10ª Elena Sichetti, allieve 2 podio sfiorato per Nina Ramoino e 10ª Giorgia Trosso. Allieve 3 bene Alisia Forte argento, 6ª Caterina Sacco, 8ª Aurora Benini, 10ª Ludovica Grua con le compagne di squadra Fabiana Secondo, Matilde Capodanno, Arianna Mantini. Nelle allieve 4 per soli 0,35 centesimi di punto, (ed ottenendo lo stesso punteggio totale), Greta Mangione e Sonia Chekkour hanno dovuto ‘accontentarsi’ del 4° posto con Gioia Del Duca classificata al 7°.Nelle Junior secondo posto ottenuto da Agnese Marcozzi, all’esordio nelle gare Silver FGI.

Soddisfazione per i Dirigenti della Riviera e della Viridis che hanno visto il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori colorarsi con body, cerchi, palle, nastri, clavette , funi, piante ( Sanremo Piante) e i molto apprezzati fiori consegnati ad ogni partecipante ed offerti da Floris Sanremo ( Agorà Group) e dalla Coop del Golfo. La prima gara agonistica di Ritmica a Sanremo è stata gestita nel migliore dei modi, grazie alla collaborazione del Comitato FGI Liguria, Amaie Energia/ Mercato dei Fiori e del Comune di Sanremo rappresentato in pedana per svolgere le premiazioni dall’ Assessore Eugenio Nocita.