Ventimiglia| Il sindaco Enrico Ioculano ha firmato l’ordinanza di chiusura dello stabile e trasferimento temporaneo degli alunni della media Cavour del centro storico entro e non oltre il 12 Marzo ovvero lunedì prossimo. Le motivazioni stanno nella insicurezza dello stabile che dovrà subire lavori di manutenZione straordinaria. Un disagio per i 170 alunni che saranno trasferiti nelle altre scuole di pari grado cittadine.