Ventimiglia, in ottemperanza alle nuove normative il comune di Ventimiglia ha approvato nei giorni scorsi l’elenco delle manifestazioni commerciali e storiche che verranno proposte nel 2018 ( nella foto l’elenco completo ) con il relativo calendario si tratta in tutto di 10 manifestazioni tra cui la Notte Bianca, il Desbaratu, Dal Tramonto all’Alba.