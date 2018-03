E’ mancato all’ospedale della città dei fiori all’età di 79anni il Canonico Giacomo Simonetti.

Nato a Sanremo nel 1938, Don Simonetti era stato ordinato sacerdote nel 1961 divenendo, con il passare degli anni, parroco della Chiesa di Santa Maria degli Angeli, nella centralissima Piazza Colombo a Sanremo.

Iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Liguria dal 1968, è stato direttore della radio diocesana, Radio Amicizia, ricoprendo in ambito clericale, numerosi incarichi come quello di Vicario Foraneo, Canonico del Capitolo della Cattedrale, consulente Diocesano e Provinciale del C.I.F., Pro Direttore e Professore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose, nonché, per un breve periodo Confessore Aggiunto della Comunità Monastica della Visitazione.

Affabile, disponibile, Don Giacomo lascia un grande vuoto nel cuore di coloro che lo hanno conosciuto ed apprezzato per le sue grandi doti umane.

Non è ancora nota la data delle esequie.