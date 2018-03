Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Pensiamo che la violenza, l’aggressività e i toni esasperati non debbano avere alcuno spazio. Atteggiamenti di questo tipo segnano un chiaro imbarbarimento della vita pubblica e devono essere respinti da tutte le forze politiche. Auspichiamo che le autorità, oltre a proteggere il Sindaco Ioculano, individuino ed assicurino alla giustizia i responsabili di tali atti criminosi.