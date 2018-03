Si ispira ad Andy Warhol e ai suoi celebri ritratti la cartolina che Poste Italiane ha realizzato per le donne, destinata agli uffici postali con sportello filatelico di tutta Italia. Per l’8 marzo saranno disponibili anche quattro francobolli dedicati al genio femminile italiano, emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico e appartenenti alla serie tematica “Le eccellenze del sapere”: un omaggio al mondo femminile che ha contribuito in modo determinante allo sviluppo di Poste Italiane fin dalla sua nascita, a metà dell’Ottocento, quando in azienda arrivarono le prime telegrafiste.

Oggi le donne in Poste Italiane rappresentano circa il 54% della popolazione aziendale e circa il 59% dei lavoratori laureati, guidano, in media, il 58% degli uffici postali con punte che superano il 70% in diverse regioni e svolgono ruoli dirigenziali di primo piano a partire dalla Presidente.

Nella provincia di Imperia, in particolare nei 89 uffici postali del territorio, la presenza femminile supera il 68%, mentre nei 6 centri di Recapito le donne rappresentano il 43% delle risorse applicate.

Nello specifico 72 Uffici Postali e 3 centri di Recapito sono a guida femminile, con responsabili donne che hanno saputo acquisire ottime competenze gestionali, commerciali, informatiche e tecnologiche e che, anche grazie a queste, sanno garantire un forte e costante presidio nelle loro attività, a favore dei colleghi e della clientela.

Tale presenza è resa possibile anche grazie alle politiche aziendali per le pari opportunità e alle azioni di sensibilizzazione e di formazione plurale a sostegno della diffusione di una cultura d’impresa inclusiva.

Poste Italiane, inoltre, tutela la maternità e la paternità garantendo ai lavoratori un trattamento migliore rispetto a quanto previsto dalla normativa: durante il congedo di maternità eroga il 100% della retribuzione per tutti i cinque mesi di astensione dal lavoro, rispetto al pagamento dell’80% previsto dalla legge, mentre i genitori che utilizzano il “congedo parentale” nei primi sei anni di vita del bambino, ricevono l’80% della retribuzione per i primi due mesi, invece del 30%.

Poste Italiane per l’ 8 marzo ha previsto una serie di iniziative filateliche presso lo Spazio Filatelia di Via Dante 4n., e nell’imperiese presso gli sportelli filatelici di Viale Matteotti 38 e 155, a Diano Marina ed Imperia, e in Via Roma 158 a Sanremo.