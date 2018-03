La ASD Imperia comunica che per la partita tra Imperia-Albenga, valevole per il campionato Eccellenza Liguria prevista nella giornata di domenica 11 Marzo, presso lo stadio “Nino Ciccione”, il costo dei biglietti per il settore ospiti e tribuna centrale sarà di € 10.00.

In Via XXV Aprile, dalle ore 13.30 alle 18.30, sarà disposto il divieto di sosta.

Presso la salita “Piazza d’armi” sarà disposto il divieto di transito per tutti i veicoli da un’ora prima a un’ora dopo la partita, con la possibilità di passaggio solo ed esclusivamente per i residenti.

La vendita dei biglietti sarà nominale per i tifosi ospiti con la possibilità di acquisto sino alle ore 19 del giorno antecedente la gara (sabato 10 marzo).