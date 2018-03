Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Ventimiglia| Puntata dedicata al Boom della Lega di Dalla Vostra Parte il programma televisivo di Rete 4 condotto da Maurizio Belpietro si collega con Ventimiglia con il quartiere delle Gianchette che nei giorni scorsi è stato teatro di una sassaiola tra extracomunitari che ha danneggiato diverse auto un portone e una finestra di abitazioni affacciate su via Tenda.