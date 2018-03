“Le latte d’olio raccontano l’Italia”, un incontro particolarmente affascinante quello in programma oggi alle 16.00 a chiusura della rassegna “Aspettando Villa Ormond in Fiore”, l’anteprima della “settimana del fiore” di Villa Ormond.

La storica dell’arte Daniela Lauria propone un viaggio nella storia dell’emigrazione italiana attraverso la presentazione e la “lettura” della collezione Guatelli di latte d’olio d’oliva. Si tratta di una collezione molto particolare, custodita in un antico frantoio a Chiusanico, che raccoglie circa 6.000 latte d’olio le cui etichette evocano ricordi affascinanti. Latte d’olio che hanno seguito i migranti italiani in tutto il mondo dall’inizio del XX secolo ai giorni nostri, e grazie al prezioso lavoro di Tiziana Guatelli, proprietaria della collezione, è possibile ripercorrerne il viaggio.

La Prof.ssa Daniela Lauria è la curatrice scientifica della collezione Guatelli. Docente di Storia dell’Arte negli Istituti Superiori è membro del Comitato Direttivo e del gruppo ricerche per la Storia dell’Arte della Sezione di Imperia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Alle ore 18.00 “Fiori nel piatto”, presso il salone situato al piano terra di Villa Ormond. Claudio Porchia, nella veste di Presidente dell’Associazione “Ristoranti della Tavolozza”, condurrà l’ultimo show cooking a tema floreale con la partecipazione dello chef Manuel Marchetta del ristorante “La mimosa” di Sanremo.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti a partire dalle 16.00.

Nella tensostruttura installata presso la Palazzina d’inverno, nella parte bassa del parco di Villa Ormond, sarà possibile ammirare, da venerdì 9 marzo, le fasi di allestimento del Carro Fiorito di Sanremo.

“Villa Ormond in Fiore” si inserisce tra gli eventi collaterali del Corso Fiorito – Sanremo in Fiore. Il progetto nasce lo scorso anno dall’incontro delle realtà più importanti del territorio legate a fiore e floricoltura – ANGA Giovani di Confagricoltura, Confagricoltura, Mercato dei Fiori, Camera di Commercio Riviere di Liguria, ANCEF e La Filantea Garden Club di Sanremo – con la disponibilità della Fondazione Villa Ormond di promuovere l’organizzazione di questo grande evento sul tema del fiore che da tempo mancava a Sanremo, grazie anche alla collaborazione con l’Istituto E. Ruffini-D. Aicardi, indirizzo turistico.