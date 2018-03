Sia nel campionato femminile sia in quello maschile di serie C di pallavolo, il Grafiche Amadeo Sanremo ha incontrato le squadre che stanno dominando i campionati: per le donne il Serteco Genova, per i maschi il Cus genova secondo in classifica ad un punto dalla vetta. Le squadre matuziane hanno raccolto poco. I maschi del Grafiche Amadeo, pur ben giocando per due set ha perso per 3-0, con i parziali di 23-25, 23-25 e 13-25, rimanendo così a metà classifica. Le donne hanno perso 3 set a 0 contro un fortissimo Serteco proiettato verso la promozione (con i parziali di 19-25, 22-25, 17-25. Risultato che manda all’ottavo posto il Grafiche Amadeo, superato da 4 squadre.