Secondo posto vicinissimo per l’Airole FC nel Campionato di Serie C di futsal. La squadra della Val Roja ha infatti prontamente reagito alle due sconfitte di misura maturate contro Ospedaletti e San Lorenzo conquistando tre punti molto importanti sul terreno del Taggia.

Il match, conclusosi sul 7-5, è stato caratterizzato dall’ennesima straordinaria prestazione di Alessandro Bosio, autore di tutte le reti della propria squadra. Un risultato che proietta quindi gli uomini di Franco Basta alle ultime due sfide contro Toirano e Varazze con la consapevolezza di essere ad un passo dalla seconda piazza nel girone ligure di Ponente, una posizione che consentirebbe loro di affrontare la griglia dei playoff subito dietro all’Ospedaletti.

“Complimenti al mister ed ai ragazzi – ha commentato il Presidente Stefano Ricci – che hanno saputo vincere in trasferta tenendo sempre in pugno la partita su un terreno difficile e segnato da una settimana di maltempo e temperature rigide. Adesso manca veramente poco per questo straordinario traguardo che cercheremo di poter festeggiare già venerdì in casa contro il Toirano.”