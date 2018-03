Tenta il suicidio buttandosi da un ponte e finisce su un’auto in transito. Una donna di circa 50 anni è salita sul ponte della ferrovia a Genova Sampierdarena e si è lanciata di sotto. In quel momento sulla strada è passata una ragazza alla guida della sua Fiat 500, e la donna le è piombata sul parabrezza. Illesa, ma in stato di choc, la ragazza, mentre la donna che ha tentato il suicidio è stata ricoverata in condizioni disperate.