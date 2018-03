Riprende in settimana ed a pieno regime l’attività dell’ABC Bordighera dopo un periodo che a visto la sospensione degli allenamenti per vari motivi, tra cui quelli legati al maltempo, con il prossimo week-end che vedrà la disputa di partite importanti.

Mercoledì ripartirà l’attività della seniores e degli under 18 maschile al PalaBiancheri che, sotto la guida del coach Gigi Giribaldi, si preparano per il difficile match con l’AS Mentone, nel recupero della giornata della seconda fase del campionato dipartimentale francese , partita che si giocherà sabato 10 marzo alle 19,30 in casa.

Il coach biancorosso spera di recuperare i diversi giocatore ancora alle prese con l’influenza o infortuni in modo da presentarsi al meglio di fronte ai forti e quotati avversari.

Anche l’under 15 maschile riprenderà gli allenamenti domani pomeriggio, sospesi per il maltempo la scorsa settimana, con il coach Maria grazia Germano che spera di poter affrontare con una rosa al completa i tre impegnativi match che dovranno disputare domenica 11 marzo al palazzetto di Imperia , in gare valide per il terzo concentramento del campionato regionale ligure .

Riprenderà invece giovedì 8 marzo alle 16,30 l’attività del Gruppo Sportivo extra-scolastico e degli atleti under 13-11 dove il coach Diana Dalmasso , coadiuvata dal coach Maria Grazia Germano, è pronta ad accogliere i mini-atleti per farli divertire nell’ambito di una sana attività sportiva.

La società ricorda che iscriversi al Gruppo Sportivo dell’ attività extra-scolastica è sempre possibile , ricordando i corsi si svolgono bi-settimanalmente alla palestra C. Conrieri al martedì e giovedì e che si può provare sempre gratuitamente.

Informazioni possono essere reperire presso il sito della società www.abcbordighera.it o direttamente in palestra nei giorni di attività.