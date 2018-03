Il fotografo imperiese Settimio Benedusi, noto a livello nazionale, è stato colpito all’improvviso da un malore nei giorni scorsi ed è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Imperia, dove gli è stata asportata la milza.

Benedusi ha raccontato nel dettaglio quanto gli è accaduto in un post sulla propria pagina di Instagram.

Sono consapevole che questo mezzo, questi social siano un percorso particolare per raccontare sé stessi e la propria vita: ad esempio io sento un’enorme differenza tra ciò che del mio intimo faccio vedere e del mio privato mostro. Sono due cose molto diverse che tendo a non mischiare mai.

4 giorni fa ero ad Imperia negli unici due giorni di un periodo molto intenso, gli unici dove sarei riuscito a fare delle robe e a trovare mia mamma.

A cena di amici mi sono sentito improvvisamente molto male, con sudorazione e gran mal di pancia.

Ospedale, esami vari e alle 3 di notte in sala operatoria.

Circa 3 ore di intervento per uscire e poi rientrare per un altro intervento, dato che si era scoperta una vena che stava prendendo sangue lì da qualche parte.

In poche parole mi hanno tolto la milza e rattoppato un po’ tutto.

È stata una stranissima sensazione era come vedessi tutto da fuori, da lontano, come se vedessi un film.

Non vorrei esagerare, ma è stato molto interessante.

E poi giù morfina: i vari intellettuali romantici dell’800 e i vari frikkettoni del 900 mica potevano sbagliarsi per tanto tempo! 😅

Poi in rianimazione si sta da Dio, ti coccolano come una bambola.

Adesso raccontata così mi sembra da deficiente; ma vi assicuro che è quello che penso! (huè, comunque una volta da provare basta e avanza! 😅😜🤘). Comunque adesso abbastanza bene, ho una bellissima camera che guarda verso il mare: vivrò bene e tanto come Gillo Dorfles the genius (di cui vi parlerò dopo). Ringrazio infinitamente tutti quelli (tantissimi!) che si sono preoccupati: 🙏❤️

È bello non essere soli.

Settimio Benedusi