L’assessore regionale allo Sviluppo economico e segretario ligure della Lega neoletto alla Camera Edoardo Rixi commenta l’esito delle elezioni politiche in Liguria. “Siamo passati da zero eletti alle scorse politiche a sei, di cui tre al Senato e tre alla Camera, balziamo dal 2,6% a oltre il 20%, un balzo di oltre 17 punti percentuali, un grande successo”. Alla Camera andranno Sara Foscolo, Edoardo Rixi e Flavio Di Muro, al Senato Stefania Pucciarelli, consigliera regionale, Paolo Ripamonti, assessore a Savona, e probabilmente Francesco Bruzzone presidente del Consiglio regionale.

