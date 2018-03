Il quattro di coppia Juniores della Canottieri Sanremo vince la Regata di Marsiglia di Coastal Rowing confermando le buone prestazioni che erano valse a Monaco un argento ed un bronzo.

L’equipaggio composto da Carlo Maria Crotta, Alberto Marvaldi (Santo Stefano), Edoardo Lanteri, Edoardo Quilici (timoniere Mara Catella) si conferma nella categoria giovanile tra i protagonisti del Campionato del Mediterraneo, che vedrà le sue prossime tappe a Sete, Cassis, Barcellona e si concluderà a Sanremo il 20 ottobre, con trasferte impegnative per le quali confida anche nel supporto di Carini Yacht Service che sta seguendo con attenzione le imprese dei giovani vogatori matuziani.

Sempre nella regata della Pointe Rouge terzo posto assoluto tra gli open senior e primo di categoria master over 40 per il 4x+ Misto Sanremo/Monaco di Philippe Giraldi, Sergio Scala, Renato Alberti e Pieter Flohil, tim. Mara Catella, addirittura secondi per 5 km ma sorpassati all’ultima boa dai transalpini del RC Marseille.

Ritorno alle regate coi colori bianco azzurri per Alberto Mager, quinto in solo senior in un mare reso insidioso per le barche più piccole da una forte tramontana.