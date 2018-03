Sabato 10 marzo alle 17 nella sede di “Cittadinanzattiva-UCD” in via Al Mercato 8 a Bordighera, Luciana Biamonti, avvocato e docente, si occuperà del tema “La famiglia dall’articolo 29 della Costituzione alle Unioni civili”.

E’ la seconda delle cinque conversazioni promosse dall’ANPI di Bordighera sulla Costituzione Italiana, nel settantesimo della sua entrata in vigore. Ai giovani (con meno di 30 anni) che parteciperanno agli incontri sarà dato in omaggio un biglietto d’ingresso per i cinema di Bordighera. Alle pareti le opere di Enzo Maiolino della mostra “Dipingere Lina”.