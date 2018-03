Campionato Under 15 – settima giornata di ritorno

Bvc Sea Basket – BK Imperia 72-62 (14-12, 30-31, 53-43)

Bvc Sea: Fellegara 2, Giuliano 28, Tavanti 7, Capodicasa 16, Scintu 11, Perreca, Zorzan 2, Rebaudo, Markishiq D. 2, La Cognata 4, De Panis. Coach: Bonino.

Ancora una bella prestazione del Bvc Sea Sanremo Under 15, che si sono imposti nel derby con l’Imperia Bki.

Il coach Mauro Bonino: “Sono molto contento per come si stanno comportando i ragazzi, ora aspettiamo il calendario della seconda fase, dove vogliamo giocarci fino in fondo le nostre carte per accedere alle finali regionali”.

Campionato Under 16 – settima di ritorno

Maremola Pietra Ligure – Bvc Sanremo Sea 45-81 (8-14, 18-30, 13-17, 6-20)

Bvc Sea: Trivieri 14, Riceputi 17, Ungureanu 19, Gandolfi 4, Tavanti 4, Markishiq 9, Scintu 6, Siccardi 4, Kavaja 4, Barbero. Coach: Mauro Bonino.

Il Bvc Sea Sanremo è tornato al successo, imponendosi a Pietra Ligure con il Maremola, al termine di una partita di ottimo livello. I ragazzi matuziani hannoevidenziato le loro doti atletiche e tecniche, a dimostrazione del buon lavoro effettuato in palestra da coach Bonino e dell’impegno costante dei giovani giocatori.