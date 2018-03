Bella mattinata! Treno per Torino via Cuneo con bus sostitutivo. 27 persone ad aspettare, ma arriva un bus con 20 posti. Qualcuno resta a piedi. Anziani che sgomitano e i giovani educati restano a piedi … Soluzione? Gli universitari o aspettano un ipotetico ulteriore bus che arriverà entro 2 ore (forse) oppure si pagano il biglietto da Genova, non da Savona, perché c’è un altro bus sostitutivo fino a Ceva e non possono rischiare di non arrivare.

GRAZIE TRENITALIA

Monica Barra