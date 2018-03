Oggi pomeriggio a Sanremo poco dopo le 13.15 una palazzina a due piani in via Nino Bixio ha preso fuoco. Tre persone sono rimaste intossicate, una delle quali in modo grave, tanto da esser trasportate all’ospedale Borea in codice rosso. La via è stata chiusa e sono stati sfollati gli abitanti della palazzina così come di quella vicina. Sono intervenuti Vigili del fuoco, Carabinieri e 118. Le fiamme si sarebbero sprigionate nell’alloggio di un uomo, accumulatore seriale, sopra la lavanderia “Eurosec”. Il pensionato, seguito dai servizi sociali, avrebbe ammassato nella casa numerosi oggetti. Una donna incinta è stata soccorsa da militari della Capitaneria di Porto, colleghi del marito della donna.