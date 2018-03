Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

A Sanremo due anziane sono state denunciate dalla Polizia per aver fotografato la scheda dopo aver votato. Sono state tradite dal click del cellulare. La prima si è giustificata dicendo di aver voluto un ricordo del voto, l’altra ha detto che siccome non ci vedeva bene voleva controllare a casa di aver espresso la preferenza giusta. Le due anziane, oltre ad una multa, rischiano ora una pena da 3 a 6 mesi di reclusione.

