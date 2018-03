Importante prestazione per le Under 16 della Mazzucchelli Sanremo, allenate da Michela Valenzise e sponsorizzate dal salone Chic di Sanremo, che nella prima semifinale regionale hanno vinto fuori casa contro la compagine del Carcare prima del suo girone.

Questi i parziali di una partita avvincente e combattuta:

25/21 – 16/25 – 22/25 – 21/25.

Nella partita del pomeriggio risultato sfavorevole contro le fortissime atlete dell’Albissola, nonostante un secco 3/0 i parziali di 25/16 – 25/19 – 25/20 dimostrano come le ragazze sanremesi abbiano lottato su ogni pallone, esprimendo tanto carattere e molta tenacia.

Escono a testa alta da un campionato giocato per fare esperienza, molte ragazze sono sotto età, ma hanno raggiunto una tale consapevolezza del proprio valore da far ben sperare per le stagioni a venire.

Le ragazze “Chic” sono comunque prime in classifica sia in terza divisione, che nel campionato U16 Csi, la stagione ci riserverà ancora molte soddisfazioni.