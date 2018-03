Quando si è accorto che la Polizia bussava alla porta di casa ha infilato una pistola, 130 grammi di droga e un bilancino in un sacchetto e li ha buttati dalla finestra facendoli finire sulla carreggiata della A10. Il tentativo di un 24enne genovese abitante in via Bordighera di evitare l’arresto non è riuscito: i poliziotti si erano appostati sotto le finestre del palazzo e sono corsi a recuperarlo in autostrada sulla corsia di emergenza fra i caselli di Prà e dell’Aeroporto.