Campese, Loanesi S.F., Pallare, Voltrese, Bragno, Alassio, Sant’Olcese e Ospedaletti una partita in meno

Cairese 58 Campomorone S.O. 47 Arenzano 45 Bragno 40 Alassio 40 Taggia 37 Sant’Olcese 36 Ospedaletti 33 Loanesi S.F. 33 Legino 31 Voltrese 26 Ceriale P.C. 25 Campese 20 Borzoli 20 Praese 12 Pallare 11

Bragno – Alassio rinviata Campomorone S.O. – Campese 3 – 0 Legino – Ceriale P.C. 1 – 1 Loanesi S.F. – Borzoli 5 – 1 Pallare – Arenzano 1 – 5 Sant’Olcese – Ospedaletti rinviata Taggia – Cairese 0 – 2 Voltrese – Praese 3 – 0

I giallorossi restano a tre punti dalla zona play off, ma Bragno ed Alassio devono recuperare un incontro