Campionato Serie D – ottava giornata di ritorno

Cogoleto – Bvc Sanremo 97-53 (31-14, 25-14, 22-13, 19-12)

Bvc Sanremo: Tacconi 24, Deda 9, Fiore 5, Genovese 3, Di Vincenzo 4, Arturo 5, Riceputi 3. Coach: Alessandro Deda.

Come da pronostico il Bvc Sanremo è tornato a mani vuote dalla trasferta sul campo del Cogoleto terzo in classifica. Troppo il divario di valori in campo, anche tenendo conto delle tante assenze nella squadra sanremese, che nell’occasione ha dato ampio spazio ai ragazzi Under 18 e 16.

Il Bvc Sanremo tornerà in campo giovedì sera (Villa Citera, ore 21), ospitando il Loano Garassini.