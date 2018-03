Ventimiglia| Curioso episodio per un lettore di Rivierapress.it a cui è stato richiesto il passaporto per entrare in Francia in barba a diversi trattati europei ecco il racconto di Salvatore Mastroieni.

“Senza passaporto non entri in Francia. E non fa differenza se sei extra comunitario o Italiano. E’ successo a me e ad un mio amico domenica 18 febbraio alla frontiera di San Luigi.. decidiamo bel belli di lasciare la macchina un km prima della frontiera e di farci una bella camminata ammirando lo splendido scenario della costa italiana e proseguire lungo la via panoramica di Mentone.

Arrivati alla frontiera i gendarmi francesi (anzi erano militari) ci chiedono doverosamente i documenti e noi esibiamo la carta di identità..ma il militare dopo consulto col capo pattuglia ci dice: “il est necessaire le passeport!” Mi sono sentito proiettato indietro nel tempo…il passaporto!..ma la libera circolazione?.

Ovvio che è la completa impreparazione degli addetti (mandati pure allo sbaraglio)..

Però è grave poiché è una libertà violata ed è una prova del clima di confusione, paura e ignoranza che regna nell’Europa del 2018″.

Salvatore Mastroieni